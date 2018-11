Boekel is Rock 'n Roll

Boekelse BoerinnenAls je er niets te zoeken hebt kom je er niet zo snel, want per ongeluk in Boekel terechtkomen gaat bijna niet. Je moet er je best voor doen. Dat is misschien ook de reden dat Boekel net iets anders is dan andere Brabantse boerendorpen. Een beetje ruiger, eigenzinniger, iets meer rock'n roll.