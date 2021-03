Boekel krijgt Jumbo supermarkt in het centrum

SEKSUEEL GEWELD Háár zoon, een verkrach­ter? 'De politie geloofde die meisjes blind’

4 maart TIEL/UDEN - Dex, de zoon van Esther Boek, is 19 als hij wordt opgepakt omdat hij twee meisjes zou hebben verkracht. Pas na 2,5 jaar wordt hij vrijgesproken. ,,Natuurlijk is het terecht dat seksueel geweld veel aandacht krijgt, maar de impact van een valse aangifte is óók ontzettend groot. Een man die beschuldigd wordt, staat meteen met 10-0 achter.”