Boekel krijgt toch derde supermarkt, Jumbo vestigt zich definitief aan Zuidwand

De Zuidwand is een veelbesproken project in Boekel. Het behelst de realisatie van 4.600 vierkante meter detailhandel en 62 appartementen aan het Sint Agathaplein. Volgens Jumboman Stek is een vestiging in Boekel ‘een mooie kans die voorbij kwam’. Met de komst van Jumbo telt Boekel straks drie supermarkten. In het verleden gaven de twee andere supermarkten in Boekel, Aldi en Coop, aan dat Boekel te klein zou zijn voor drie supermarkten en dat een van hen het loodje zou leggen. Coop ging zelfs zover om bij de Raad van State te zeggen dat Coop uit Boekel en Venhorst zou verdwijnen als Jumbo naar Boekel zou komen. Een uitspraak die later werd afgezwakt.