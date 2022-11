Boekel maakt geen geld vrij voor verduurzaming bij sportclubs

Prins Hans IV heerst twee jaar op rij over Reigerland: ‘Eindelijk carnaval met alles d’r op en d’r aan’

ZIJTAART - Met een hoop volk op de been en een koud biertje in de hand zijn vrijdagavond in het dorpshuis van Zijtaart prins Hans IV en zijn adjudant Roel - opnieuw - gepresenteerd.

