Boekel maakt serieus werk van herplant bomen

Halverwege deze maand kapte de gemeente 26 lindebomen op De Biezen in Venhorst nadat de bewoners, tot bij de rechter, hadden geklaagd over overlast in de vorm van plak veroorzakende bladluizen en bladval.

Quote Als wij stoppen gebeurt er helemaal niks meer en kan de gemeente zijn gang gaan Peter Raijmakers, Stichting Bomen Boekel ,,Als dit doorgaat, houdt het voor ons op", zei eind vorig jaar een teleurgestelde voorzitter Peter Raijmakers van de stichting bomen. Inmiddels keert hij op zijn schreden terug: ,,Als wij stoppen gebeurt er helemaal niks meer en kan de gemeente zijn gang gaan."

De stichting, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies dient, heeft inmiddels een gesprek gehad met de wethouder. ,,De gemeente gaat kijken hoeveel geld beschikbaar is voor herplant. Want bij het verlenen van een kapvergunning vragen we een vergoeding: 250 euro voor een gemeentelijke boom, 500 euro voor een waardevolle boom en 750 euro voor een monumentale boom. Dat geld is nooit in een apart potje terecht gekomen”, zegt wethouder Tielemans.

Bijdrage van de buurt

De wethouder benadrukt dat ook de buurt De Biezen in Venhorst een financiële bijdrage heeft geleverd: 500 euro per boom. De gemeente heeft toegezegd de gekapte bomen te gaan compenseren. Of dat in Venhorst gebeurt of in Boekel is volgens hem nog niet duidelijk. ,,Wij hebben de stichting gevraagd mee te denken. En het hoeven niet per se bomen te zijn. Het gaat om natuurcompensatie. Dat kan desnoods ook in de vorm van hagen."

Volgens stichtingvoorzitter Raijmakers moeten er in ieder geval linden terugkomen en geen eiken bijvoorbeeld. ,,Er is al teveel monocultuur, met alle gevolgen vandien. Kijk naar de problemen met de eikenprocessierups.”

Quote Er bestaat tegenwoor­dig subsidie om landbouw­grond aan te kopen voor herplant Stichting Bomen Boekel

Volgens hem heeft Boekel de afgelopen jaren weinig aan herplant gedaan. ,,Er werd veel toegeschreven aan het Peellandschapspark. Als je dat een stukje uitbreidt hoef je niet te herplanten.” Volgens Raijmakers bestaat er tegenwoordig subsidie om landbouwgrond aan te kopen voor herplant. ,,Ik begrijp dat aankoop van landbouwgrond voor natuurcompensatie zelfs voor 75 procent gesubsidieerd kan worden. En dan lijkt het ons slim om niet het bosareaal fors uit te breiden maar kleine bosjes te maken van driekwart hectare. "

Compensatie voor randweg

Boekel moet ook de kap van minstens 92 eiken gaan compenseren die onlangs zijn gesneuveld voor de nieuwe randweg.

