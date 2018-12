Boekel maakt zich á la Lubach klaar voor dorpskwis

Het filmpje ging in Boekel en omstreken meteen viral. Het werd op grote schaal gedeeld. ,,Het was eigenlijk alleen voor onze eigen groepsleden bedoeld, want de kwis is pas vrijdag", zegt Sander Jonkers, een van de makers. ,,Maar het is toch op een of andere manier naar buiten gekomen. Achteraf niet erg want op deze manier hebben we de tegenstanders alvast een gevoelige slag toegebracht en hopelijk op achterstand gezet.”