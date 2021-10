Boekel moet fout bij wegkopen varkensboer repareren: ‘Zuur dat het gemeente nu geld kost’

Dit is de man achter de Schijndel­se stem die iedereen kent

6 oktober SCHIJNDEL - Iedereen in Schijndel kent zijn stem. In dialect, welteverstaan. Piet Pels (76) is al 25 jaar de man achter het radioprogramma ’n Uurke plat. Hij viert komende zaterdag zijn jubileum. En dan te bedenken dat-ie ooit bang was voor de microfoon.