Boekel moet nieuw besluit nemen op verzoek planschade van garagehouder

Garagehouder Leon Ewalts zat tot 1 mei jl. aan de Julianastraat, de doorgaande weg door de bebouwde kom van Boekel. Vanwege de geplande aanleg van een randweg vreesde hij minder langskomend verkeer en daardoor schade voor zijn bedrijf. In september 2018 diende hij daarom bij de gemeente al een planschadeclaim in van 4,5 ton. De gemeente wees die in november 2018 af. In april 2019 kwam ze daar echter op terug en in augustus kende zij alsnog een vergoeding van ruim 64.000 euro toe aan het bedrijf.