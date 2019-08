Boekel moet plannen varkensboer toch onder loep nemen

DEN HAAG/BOEKEL De gemeente Boekel heeft van de Raad van State in Den Haag opdracht gekregen de plannen van de Boekelse varkensboer Machiel Coppens opnieuw te beoordelen. De gemeenteraad had eerder aangegeven dat de agrariër benodigde onderzoeken niet of te laat had geleverd. Volgens het hoogste nationale rechtsorgaan was daar echter geen sprake van.

Coppens leverde in maart 2017 een plan aan met een voorstel om te schuiven met enkele bouwvlakken, de gebieden waarbinnen gebouwd mag worden. Daardoor zouden illegaal gebouwde voersilo’s, luchtwassers en een deel van de stallen, alsnog gelegaliseerd kunnen worden. Ook zouden twee oude schuren op Molenbrand 9 vervangen kunnen worden door twee nieuwe. De gemeenteraad stelde zich destijds op het standpunt dat ze niet kon vaststellen of de plannen pasten binnen de ruimtelijke ordening en of de plannen van Coppens aanvaardbaar waren op het gebied van stank, omdat ze niet over de benodigde stukken beschikte. De varkenshouder, die vanwege onder meer stankoverlast vaak met de gemeente en de buurt De Elzen in de clinch ligt, stapte daarop naar de Raad van State.

Voldoende stukken

In juni 2017 zou de adviseur van Coppens, aldus het rechtsorgaan, hebben aangekondigd dat de noodzakelijke stukken zouden worden opgesteld en ingediend. Ze kwamen uiteindelijk in november 2017 bij de gemeente binnen. De Raad van State vindt daarom dat Boekel voldoende tijd heeft gehad om het initiatief van Coppens te beoordelen voordat de gemeenteraad op 22 februari 2018 het Omgevingsplan vaststelde. Dat is in feite een bestemmingsplan waarin ook gezondheids- en milieuaspecten worden geregeld. De voornemens van de varkenshouder maken onderdeel uit van dat plan. De gemeente beschikte bovendien over voldoende stukken. De Raad van State draagt de gemeenteraad daarom op het genomen besluit te herstellen.

Inwilligen

Dat betekent dat de gemeenteraad nu opnieuw de plannen van Coppens moet beoordelen. Er hoeft niet eerst een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage te worden gelegd. Het wil níet zeggen dat Boekel de wensen van hem moet inwilligen.

GGZ

De bezwaren van de GGZ Oost-Brabant tegen een beperking van uitbreidings- en verbouwingsmogelijkheden van psychiatrische zorginstelling Huize Padua werden eveneens gegrond verklaard. Boekel zal dus op een aantal punten zijn omgevingsplan moeten aanpassen. Verantwoordelijk wethouder Martijn Buijsse was deze week in verband met vakantie niet in staat inhoudelijk te reageren op de uitspraken.

