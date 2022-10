Boekel stemt in met uitkoop varkensboer Braks voor 1,3 miljoen euro

BOEKEL - Hoezeer de DOP ook zijn best deed, de gemeenteraad van Boekel stemde deze donderdagavond toch in met de uitkoop van varkensboer Braks, een van de twee overlast veroorzakende bedrijven in buurtschap De Elzen.

DOP gaf wethouder Willems naar eigen zeggen een tik op de vingers en kwam vervolgens met een wijzigingsvoorstel waarin fractievoorzitter Matt Kanters bepleitte de casussen Braks en Coppens, de andere grote vervuiler op De Elzen, te koppelen omdat die volgens hem niet los van elkaar te zien zouden zijn. Zijn fractie had veel moeite met het voorstel van het college, omdat het uitkopen van Braks naar de mening van DOP geen oplossing zou leveren voor de stank, de vliegen en het zware verkeer op de Elzen als ook niet Coppens werd opgelost.

Wethouder Henri Willems gaf na een schorsing voor overleg binnen het college aan dat hij in grote lijnen het eens kon zijn met de voorgestelde wijzigingen. Alleen het onderdeel uit het voorstel om de beide overeenkomsten, met Braks en met Coppens, tegelijk voor te leggen aan de raad, hield volgens hem grote risico's in. Het zou vertraging in de hand werken omdat in het geval Coppens nog een milieu effect rapportage en een bestemmingsplan moet worden opgesteld.

,,Ik sluit niet uit dat Braks op een bepaald moment zegt: ‘ik teken niet meer’. Want hij moet voor 2024 weten waar hij aan toe is. Dan zijn we verder van huis want dat gaat hij uitbreiden”, hield hij de raad voor.

Hoewel VVD en CDA het eens waren met het oorspronkelijke collegevoorstel, kwam er van de kant van het CDA ook fikse kritiek op de wethouder. ,,U hebt in de commissievergadering gezegd dat u als machinist op een rijdende trein was gezet. Een zwaktebod, zeker voor een wethouder die al jarenlang dit dossier van nabij heeft gevolgd”, zei CDA-woordvoerder Harm de Bruijn. ,,Eén ding moet helder zijn, deze trein mag onder geen beding ontsporen.”

Volledig scherm Het bedrijf van Braks in Boekel © Kees Backx

Jeanne van Eert (GVB) begreep de zorgen van DOP. ,,Het is een akkoord op hoofdlijnen wat met Braks is bereikt. Maar wat komt er nog meer op ons af. Ook wij zien de relatie met Coppens”, zei ze. Om het raadsvoorstel te redden kwam ook GVB met een wijzigingsvoorstel, in feite hetzelfde als dat van DOP. Alleen had ze de angel over het samen behandelen van de overeenkomsten tussen Braks en Coppens eruit gehaald.

Uiteindelijk bleek dat niet meer nodig, want na een nieuwe schorsing besloot DOP zelf het pijnpunt over het gezamenlijk behandelen van de twee overeenkomsten terug te trekken. In plaats daarvan wil Matt Kanters wel dat de raad, zodra de overeenkomst met Braks vrijwel rond is, op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken rond de Coppens-groep. Daar konden de wethouder en de rest van de raad wel mee leven.