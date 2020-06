Boekel vergadert vanwege coronavirus voorlopig in Venhorst: ‘We hebben een voorbeeldfunctie’

Daar, in de theaterzaal, is volgens het college van B en W meer ruimte dan in de raadszaal in het gemeentehuis. ,,In de raadszaal kunnen we niet iedereen kwijt, zelfs niet als we de schuifwand openen en de hal erbij trekken. Je moet ook naar de logistiek kijken. Mensen moeten ook naar het toilet kunnen, er staan pilaren in de weg zodat niet iedereen goed zicht heeft. En we hebben op dit gebied natuurlijk een voorbeeldfunctie", zegt griffier Margie Philipse.