Boekel ‘vindt’ 128 duizend euro voor herplant bomen

BOEKEL - Na een zoektocht in de gemeentelijke computers heeft Boekel ontdekt dat er nog voor 128.550 euro aan bomen moet worden herplant. Het geld is door particulieren, bedrijven maar ook door de gemeente zelf, bijeengebracht sinds 2011 voor verleende kapvergunningen.

Bij het verlenen van een kapvergunning hoort de verplichting iedere gekapte boom te vervangen door een nieuwe. Er kan ook betaald worden, zodat de gemeente de herplant op zich neemt. Van die herplant door de gemeenten is de afgelopen tien jaar bitter weinig terecht gekomen, zo blijkt nu terwijl er wel is betaald.

Niet geoormerkt

De tarieven: 250 euro voor een gemeentelijke boom, 500 euro voor een waardevolle boom en 750 euro voor een monumentale boom. Op die manier is de afgelopen tien jaar, de computersystemen gaan niet verder terug, in ieder geval 128.550 euro bijeen gebracht. Dat geld was niet geoormerkt en verdween daarom gewoon in de algemene reserve. Na klachten van de Stichting Bomen Boekel is de gemeente op zoek gegaan naar de gelden, met bovenstaand verrassend resultaat.

Volledig scherm Bart van den Hoogen © Jeroen Appels/Van Assendelft ,,Onze mond valt open van verbazing", zegt gemeenteraadslid Bart van den Hoogen. ,,Onze fractie, GVB, heeft er de afgelopen jaren diverse keren naar gevraagd. Steeds kregen we te horen dat het met die herplant OK was. Nu blijkt dat er weinig is gedaan.”

Lindebomen gekapt

Een van de aanleidingen voor wethouder Tielemans om de zaak eens grondig uit te zoeken was de kap, dit voorjaar van een groot aantal lindebomen op De Biezen in Venhorst. ,,Die buurt heeft ruim vijfduizend euro in de pot gebracht. Het kan niet zo zijn dat die mensen nooit horen waaraan het wordt besteed.”

De wethouder heeft inmiddels toegezegd samen met de Stichting Bomen en natuurvereniging stichting D'n Eik te gaan kijken naar de uitvoering. Bovendien gaat Boekel controleren waar nog niet is herplant, terwijl dat wel had gemoeten. Ze steekt daarbij ook de hand in eigen boezem want ze is zelf ook nalatig geweest, zo blijkt.

Provinciale subsidie

Het is mogelijk dat het potje voor herplant nog aanzienlijk wordt vergroot. De provincie stelt namelijk subsidie beschikbaar om landbouwgronden om te vormen tot natuur. Dat wil Boekel ook gaan doen.

