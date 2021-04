'Boekel voorloper met Ruimte voor Ruimte’

De Pul in Uden doet mee aan testevene­men­ten: op 25, 26 en 27 april kun je naar een concert

12:14 UDEN - De Pul in Uden is een van de vijf Brabantse testlocaties voor evenementen. Op zondag 25 april treedt Voltage op, maandag 26 april is Blaudzun te gast en op Koningsdag, dinsdag 27 april, staat Smèrrig op het podium. De maximaal honderd bezoekers per optreden moeten zich van tevoren laten testen op corona.