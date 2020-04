Boekel vraagt nóg eens 1,2 ton voor ‘relatietherapie’ De Elzen

Bierbrou­wer schiet cafés te hulp; tanks leegge­pompt

1 april HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Achttien tankwagens rijden drie weken lang door heel Nederland om biertanks bij horecagelegenheden leeg te pompen. Brouwerij AB InBev is deze week gestart met deze grootscheepse operatie, nodig vanwege de sluiting van de horeca. Het bier in de tanks blijft niet goed tot de zaken weer open kunnen. Een aangebroken tank is maximaal een maand houdbaar.