Boekel vraagt subsidie aan voor verbetering ventilatie school Venhorst

Uit een landelijke inventarisatie kwam vorig jaar vast te staan dat de ventilatie van het nieuwe kindpark in Boekel goed is. De de ventilatie van de naastgelegen basisschool Octopus in Boekel, die ook tot het kindpark behoort, is toen door de gemeente ook op orde gebracht. De ventilatie in het kindcentrum in Venhorst scoorde echter in een aantal ruimtes onvoldoende, aldus de wethouder. In 2010 is daar weliswaar een aantal lokalen aangepast in het kader van de subsidieregeling Frisse Scholen. Maar niet alle lokalen zijn toen aangepakt.