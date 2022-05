Boekel wacht niet op Raad van State en gaat voorlopig nog gewoon door met ‘veegplannen’

De gemeente spreekt over ‘veegplannen’ omdat meestal een flink aantal bestemmingsplanwijzigingen bij elkaar worden geveegd en in één keer worden goedgekeurd door het college. Dat gebeurt doorgaans een of twee keer per jaar.

Op die manier zijn de afgelopen jaren al zeker vijftig bestemmingen in het buitengebied gewijzigd. Het gaat daarbij meestal om kleine wijzigingen. Bijvoorbeeld het omschakelen van de functie agrarisch bedrijf naar bedrijf of het veranderen van de vorm van een bouwblok. De vraag is alleen hoe klein is klein.

Huisvesting arbeidsmigranten

In maart 2018 gaf de gemeenteraad het college van B en W de bevoegdheid dergelijke kleine wijzigingen goed te keuren buiten de raad om. Dat wordt het ‘delegatiebesluit’ genoemd. Dat zou voor initiatiefnemers van plannen aanzienlijke tijdwinst opleveren.

Inmiddels heeft de gemeente enkele keren het hoofd gestoten: bijvoorbeeld bij het plan om 56 arbeidsmigranten te huisvesten bij een glastuinbouwbedrijf aan Bovenstehuis en recent bij de vergunning van een ruiterhotel bij het paardenbedrijf van Boer zoekt Vrouw-boerin Steffi Verhagen.

Raad van State onderzoekt de zaak

In dat laatste geval maakte de buurt bezwaar en vond ze dat het college zijn boekje ver te buiten ging. Het zou naar haar mening niet gaan om een kleine wijziging. Ze stapte naar de Raad van State en die onderzoekt nu of Boekel wel juridisch juist heeft gehandeld. Wanneer die uitspraak komt is nog niet bekend.

Ondertussen willen B en W nu verder met Veegplan 9, waarmee 22 ruimtelijke initiatieven mogelijk zouden worden gemaakt. Van een aantal van die initiatieven is nu al duidelijk dat die moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar mocht de Raad van State ondertussen een uitspraak doen en de handelwijze van Boekel afkeuren, dan moet veegplan 9, dus al die 22 initiatieven, in zijn geheel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Nieuwe coalitie wil delegatiebesluit vervangen

De nieuwe coalitie van DOP en GVB heeft inmiddels al aangekondigd dat ze in de eerste raadsvergadering na de zomervakantie het huidige delegatiebesluit wil intrekken en vervangen door een ander besluit. Wat dat voor gevolgen heeft voor de 22 initiatieven uit veegplan 9 is nog niet duidelijk.