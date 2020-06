Boekel weigert Aldi informatie over de Zuidwand

BOEKEL - Het college van Boekel weigert Aldi inzicht te geven in de afspraken tussen de gemeente en projectontwikkelaar Van Wanrooij over de Zuidwand. Een door Aldi ingediend beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB-verzoek) wordt door de gemeente ‘om strategische redenen’ niet gehonoreerd.

Dat blijkt uit een brief die een advocaat in opdracht van B en W van Boekel heeft verstuurd aan Aldi. Aldi heeft inmiddels de gemeenteraad van Boekel deze week via een schrijven op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Het concern geeft in de brief aan dat het best bereid was om naar de Zuidwand te verhuizen. ,,Maar wij zijn een discounter. Dat betekent dat wij met een beperkt assortiment, producten verkopen voor een lage prijs. Onze klanten komen op een andere manier boodschappen doen dan in een full-service supermarkt.”

Drijfveren van gemeente en projectontwikkelaar

Bereikbaarheid, parkeren en afmetingen van de winkel zijn volgens Aldi uiterst belangrijk. De ruimte die Van Wanrooij wil verhuren is volgens het concern te groot en zou ook een full-service winkel kunnen huisvesten. Vandaar dat Aldi wil weten wat de precieze drijfveren van de gemeente en de projectontwikkelaar zijn.

Bestemmingsplan wijzigen

Het bestemmingsplan voor de toekomstige Zuidwand in Boekel is amper een half jaar oud, of B en W stellen de raad voor het nu al te wijzigen. De raadscommissie wonen en werken spreekt er morgenavond over en donderdag de 25e valt waarschijnlijk het besluit.

Volledig scherm Gevelimpressie zuidwand Agathaplein Boekel © Projectontwikkeling Van Wanrooy

Volgens B en W gaat de aanpassing van het bestemmingsplan slechts om een ‘verduidelijking’ van het aantal meters detailhandel en een aanpassing van de parkeerregels. Het college wil dat voortaan gesproken wordt over ‘winkelvloeroppervlak’ in plaats van over ‘bruto vloeroppervlak'. In dat laatste is ook de oppervlakte van magazijn en personeelsruimte begrepen.

Quote Slechts een ‘verduide­lij­king’ van het aantal meters detailhan­del en een aanpassing van de parkeerre­gels College van B en W

Uniforme terminologie

Achterliggende gedachte is waarschijnlijk dat door uniforme terminologie diepgaande geschillen zoals onlangs tussen Aldi en projectontwikkelaar Van Wanrooij voorkomen kunnen worden.

Quote Dit komt de betrouw­baar­heid van de gemeente niet ten goede Willem Vellinga, manager vastgoed Aldi In haar brief aan de gemeenteraad vraagt Aldi zich af waarom het bestemmingsplan nú gewijzigd moet worden. En waarom dat niet eerder is gebeurd. ,,Dit geeft aan dat het bestemingsplan niet op een secure/doordachte wijze is opgesteld. Dit komt de betrouwbaarheid van de gemeente niet ten goede", schrijft manager vastgoed Willem Vellinga van Aldi.

Ook enkele notities die ten grondslag lagen aan het bestemmingsplan wil het college nu aanpassen. Zo blijkt dat bij de vaststelling van het aantal vierkante meters winkeloppervlak geen rekening was gehouden met de komst van een Coop-supermarkt in Venhorst dit najaar. Dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor de hoeveelheid klanten voor de twee of drie Boekelse supermarkten.

Aanpassing van parkeerbalans

Ook komt er een aanpassing van de parkeerbalans, op basis waarvan wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen er in het centrum van Boekel moeten komen.

Bezwaar maken kan

Volgens B en W kunnen mensen die beroep hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan, dadelijk ook tegen het vernieuwde bestemmingsplan bezwaar maken. Dat geldt ook voor mensen die door de wijzigingen benadeeld worden.,