Boekel wil eventueel wel wat meer statushouders of Oekraïners opnemen

De gemeente moet volgens haar vijftig Oekraïners opvangen. Momenteel zijn dat er vijfentwintig. Die zijn gehuisvest op drie en straks vier locaties: de pastorie in Venhorst, een pand in de Kerkstraat in Boekel, twee leegstaande appartementen in de toerkomstige Zuidwand en binnenkort in een groepswoning in Huize Padua.