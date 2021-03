Boekel wil ‘helikopterview’ over plannen Zuidwand en verkeer vóór het besluiten neemt

Beter resultaat Beter Bed ‘ondanks en dankzij’ corona

12 maart UDEN - Beddenfabrikant Beter Bed in Uden heeft in 2020 flink beter gepresteerd dan een jaar eerder ‘ondanks en dankzij’ de coronacrisis. De beddenfabrikant merkte dat consumenten meer geld besteedden in en om het huis en profiteerde daarvan. Maar de Nederlandse winkels van Beter Bed moesten ook gedurende twee perioden de deuren sluiten vanwege de maatregelen. Beter Bed voerde met name de online verkopen fors op.