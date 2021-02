Boekel wil het woord ‘schuld’ uit de taboesfeer halen

BOEKEL - Voorkomen dat mensen in de schulden komen is natuurlijk ideaal. Maar in Boekel weten ze dat dat een utopie is. Maar mensen in een vroegtijdig stadium helpen, moet wel kunnen. Daarom is de gemeente in zee gegaan met de Nederlandse Schuldhulproute en is Schuldhulpmaatje Boekel in het leven geroepen.

,,Het woord schuld is tegenwoordig belast. Het heeft iets van onkunde. Dat is in de meeste gevallen onterecht. Iedereen kan zonder dat hij of zij daar iets aan kan doen, in de schulden raken. We moeten proberen dat woord uit de taboesfeer te halen", zegt Boekels burgemeester Pierre Bos.

Schuldhulproute

Met dat doel heeft de gemeente zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute, een laagdrempelige weg om schulden te voorkomen of eruit te raken. Volgens wethouder Henri Willems zijn er in Bernheze al goede resultaten mee geboekt. om hoeveel gevallen het in Boekel precies gaat, zegt hij niet te weten. ,,Je kunt niet bij mensen achter de voordeur kijken maar we weten dat er in een aantal gevallen sprake is van verborgen armoede. Die willen we op een preventieve manier aanpakken, al realiseren we ons dat het voor mensen moeilijk is zich bloot te geven en toe te geven dat ze schulden hebben.”

Een op de vijf

Quote Mensen met schulden ervaren stress, er ontstaan gezond­heids­pro­ble­men en ze raken in een sociaal isolement Henri Willems, wethouder Naar schatting heeft in Nederland een op de vijf gezinnen schulden. En de verwachting is dat dat aantal als gevolg van Corona nog gaat stijgen. ,,Naast financiële gevolgen ervaren mensen met schulden stress, ontstaan gezondheidsproblemen en raken ze in een sociaal isolement. Daarom is het zaak die mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden en passende ondersteuning te geven", zegt Willems.

De bedoeling van de Nederlandse Schuldhulproute is, dat mensen die bij bedrijven, banken of verzekeraars opvallen, in een vroegtijdig stadium hulp krijgen. Dat kan via een online test, een chat of telefonisch. De hulp is per persoon verschillend en kan variëren van zelfhulp via het Nibud tot lokale schuldhulpverlening.

Schuldhulpmaatje

Als mensen er zelf niet meer uitkomen, worden ze in contact gebracht met een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje die kan proberen hen te helpen bij het oplossen of voorkomen van schulden. ,,Het gaat erom dat we voorkomen dat de schulden torenhoog oplopen", zegt de wethouder. Pas als de schulden echt problematisch worden, komen mensen terecht bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.