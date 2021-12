Boekel wil meer variatie in de lange rijen eikenbomen

BOEKEL - Met name in het buitengebied kom je ze tegen: wegen met aan weerskanten rijen eikenbomen. Als het aan B en W van Boekel ligt, komt er veel meer variatie. Dat is een van de speerpunten in het nieuwe bomenbeleidsplan. De raadscommissie wonen en werken adviseert er maandag over.