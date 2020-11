Boekel wil met grondige restauratie voorkomen wat in Geffen ooit gebeurde: een molen die omvalt

De vijf leukste Brabantse adventska­len­ders van 2020

25 november Van geurkaarsen, make-up tot aan alcohol of andere delicatessen: in adventskalenders zit tegenwoordig veel meer dan alleen chocola verstopt. Ook in Brabant winnen de dozen aan populariteit en zijn ze voornamelijk afkomstig uit de horeca. Dit zijn de vijf leukste adventskalenders uit onze provincie.