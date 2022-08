Boekel wil mogelijk macht van het college om vergunningen te verlenen weer inperken

De gemeenteraad gaat er binnenkort over in discussie. In 2018 kreeg het college van diezelfde raad de bevoegdheid om bestemmingsplanwijzigingen goed te keuren, maar naderhand kwam er discussie over. B en W verleenden soms vergunningen voor plannen waarover bijvoorbeeld in de buurt nog helemaal niks bekend was. Dat leidde herhaaldelijk tot ongerustheid en onvrede.