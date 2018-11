Boekel wil molen nog steeds verschuiven

De Standerdmolen op de hoek Kerkstraat-Julianastraat is uniek: het is vermoedelijk de enige molen in Nederland die van hogerhand niet mag draaien. De rechtbank in Den Bosch bepaalde dat al in 1989. De molen mag niet over andermans grond draaien. En daar zit in Boekel de kneep: pal achter de ‘berg’ waarop de molen staat, heeft de toenmalige molenaar in 1950 een schuur gebouwd met een elektromotor, zodat elektrisch gemalen kon worden. Toen de molenaar uiteindelijk de molen ging slopen regende het protesten en kocht de gemeente in 1959 het gevaarte. Die schuur staat sindsdien in de weg.