Boekel wil naar de minister over De Elzen

Reünietoer van The Fatal Flowers doet op 26 juni ook De Pul in Uden aan

20 februari UDEN - In de jaren tachtig zette The Fatal Flowers De Pul in Uden al op zijn kop, ruim dertig jaar later komt de band terug voor een concert. Op 26 juni staat de Amsterdamse gitaarrockband weer op het podium, kaartjes gaan vrijdag in de verkoop.