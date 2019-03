Boekel wil nu tóch officieel dementievriendelijk worden

BOEKEL - Boekel start een project om het taboe rondom (beginnende) dementie te doorbreken en de kennis over dementie bij inwoners te vergroten. Voor de communicatie wordt 15.000 euro gereserveerd uit een potje dat bedoeld is voor vernieuwingen binnen de wmo.

Quote Boekel start project om het taboe rondom dementie te doorbreken en kennis over dementie bij inwoners te vergroten Je kunt je ergeren aan die oude vrouw bij de kassa die haar portemonnee is vergeten of haar pincode niet meer weet. Je kunt ook denken: ‘Misschien heeft ze wel dementie, hoe kan ik haar helpen?’

Flyers verspreid

Om ervoor te zorgen dat Boekelaren vaker begrip voor mensen met dementie hebben, weten wat dementie is en mensen met (beginnende) dementie en hun familie zich welkom blijven voelen in Boekel, start de gemeente Boekel een project om het taboe rondom dementie te doorbreken en kennis over dementie bij inwoners te vergroten. Komende tijd zullen onder andere flyers worden verspreid en wordt de aandacht en inzet die er al nu is voor dementie in de gemeente uitgebreid. Daarbij wil Boekel waar nodig leren van andere zogenoemde Dementievriendelijke Gemeenten.

Voorwaarden

Eerder vond de gemeente Boekel het allemaal niet zo nodig, zo officieel een dementievriendelijke gemeente worden, zoals bijvoorbeeld buurgemeente Veghel (nu Meierijstad) al in 2015 vooruitstrevend werd. Bij het project 'Dementievriendelijke Gemeenten’ van de provincie Noord-Brabant moet een gemeente aan allerlei voorwaarden voldoen om het predicaat te kunnen krijgen. Zo moet je ook sportverenigingen erbij betrekken. Maar waarom, zo stelde de gemeente Boekel, moeten sportverenigingen zich nu ook al verantwoordelijk gaan voelen voor mensen met dementie? We doen al veel aan ondersteuning en daar hebben we geen predicaat voor nodig?, zo was het algehele gevoel.

Alzheimer Café

Dat de gemeente nu tóch Dementievriendelijke Gemeente wil worden, heeft een aantal redenen. Een actieve vrijwilliger van het Alzheimer Café in Veghel, die in Boekel woont, wendde zich onlangs tot de gemeente, er werd een initatiefgroep opgericht en inmiddels is er geen sprake meer van cofinanciering, maar financiert de provincie het hele begeleidingstraject door expertisecentrum Zet. Dat maakt het uiteraard een stuk aantrekkelijker. Komt bij dat het aantal mensen met dementie in de gemeente naar verwachting groeit van 160 in 2018 naar 220 in 2025. De jaren daarna zal het aantal nog sterker stijgen.

Mantelzorgers raken overbelast

Het Dorpsteam Boekel merkt nu al duidelijk de gevolgen van die toename: mensen komen vaker met vragen over dementie en de gevolgen daarvan, mantelzorgers raken overbelast, en er is regelmatig mede door dementie sprake van gevaarlijke en kwetsbare situaties bij mensen thuis. Ook zijn er meer wmo-voorzieningen nodig voor deze groep mensen en is er het probleem dat mensen soms niet in een verpleeghuis terecht kunnen, onder andere door de wachtlijsten.