Boekel wil regie houden bij ‘sport hervatten’

Run op buiten­speel­goed voor vakantie in eigen tuin: ‘Het is zó druk, niet normaal’

10:00 DEN BOSCH/VOLKEL - ,,Het zijn de drukste weken van 26 jaar Vissers Zwembaden”, zegt Ruben van Bladel. De Bossche zwembadbouwer komt door de coronacrisis om in het werk. Vakantieplannen vallen in het water, iedereen bereidt zich voor op een zomer in eigen huis en tuin. Trampolines, tafeltennistafels en buitenspeelgoed vliegt de deur uit. Ook zwembaden zijn in trek.