Boekel wil snel onderzoek relatie luchtkwaliteit en Corona-uitbraak

BOEKEL - De gemeenteraad van Boekel vindt dat er snel onderzoek moet komen naar de relatie tussen veedichtheid, luchtkwaliteit en het hoge aantal Coronaslachtoffers in en rond Boekel.

Quote Vinden de overige fracties het ook niet opvallend dat deze regio zo zwaar belast is met het coronavi­rus. Dat kan niet alleen door carnaval komen. Jeanne van Eert, raadslid In de deze donderdag 16 april gehouden raadsvergadering, waarbij van alle vier de fracties slechts één raadslid aanwezig was, pleitte Jeanne van Eert, fractievoorzitter van GVB, daarvoor. ,,Vinden de overige fracties het ook niet opvallend dat deze regio zo zwaar belast is met het coronavirus. En eerder al de Q-koorts. Dat kan niet alleen door carnaval komen", betoogde ze.

Burgemeester Pierre Bos antwoordde dat er in de Veiligheidsregio en met de GGD al over gesproken is. Volgens hem gaat de GGD zo'n onderzoek doen. ,,Maar niet morgen.”

Een levend laboratorium

Van Eert drong aan op spoed. ,,Het zou interessant zijn om nu metingen te doen naar de luchtkwaliteit. Wij vormen hier momenteel een soort levend laboratorium. Het zou dom zijn om daar geen gebruik van te maken", zei ze.

De raad stemde deze avond in met het opnieuw ter beschikking stellen van 1,2 ton ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit in buurtschap De Elzen. Een aantal varkensbedrijven verpesten daar de leefsfeer. De fracties vinden dat er nu eens een eind moet komen aan het steeds weer om krediet vragen voor De Elzen. Wethouder Martijn Buijsse kon dat niet garanderen.

Volksgezondheid op de eerste plaats

De inmiddels met een paar maanden vertraagde pilot ‘Gezondheid in het buitengebied', die de GGD samen met het Louis Bolk Instituut, is volgens de wethouder geen gezondheidsonderzoek. ,,Het gaat veel meer in op de beleving van de gezondheid.” De gemeenteraad vindt dat de volksgezondheid op De Elzen op de eerste plaats dient te komen.

Wethouder Buijsse legde ook uitgebreid uit waarom de gemeente niet handhavend wil optreden tegen illegale bouwsels bij met name varkenshouder Coppens. ,,Wij vinden de plannen van Coppens nog niet goed genoeg. Daarom verlenen wij nog geen vergunning. Maar de provincie is het bevoegd gezag op dat bedrijf. Ik hoop niet dat die gaat handhaven, want dan wordt er meteen met een beschuldigende vinger naar de gemeente gewezen.”

Quote Wij vinden de plannen van Coppens nog niet goed genoeg. Daarom verlenen wij nog geen vergunning Martijn Buijsse, wethouder