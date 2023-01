Boekel wil verenigingen tegemoetkomen in hoge energiekosten

Busstaking: niet verwacht, wel gehoopt, toch gekomen. De 306 naar Veghel

UDEN/VEGHEL - De bussen rijden niet of nauwelijks maar toch staan er donderdagochtend zeker vijftien mensen te wachten op het busstation in Uden. Hopend op vervoer, misschien wel tegen beter weten in. De stakende chauffeurs slaan onder een tent de tijd stuk met koffie en een warm broodje durum-döner tegen de kou.

9:32