Boekel zet De Elzen ‘op slot’

BOEKEL Varkensbedrijven in de Boekelse buurt De Elzen, die leeg komen door de aanstaande ‘warme saneringsmaatregel’ vanuit Den Haag, mogen per direct niet meer worden ingenomen door andere agrarische bedrijven. Dat besluit heeft de Boekelse gemeenteraad donderdagavond in een vergadering genomen. Die was besloten om te voorkomen dat boeren nog snel in actie zouden kunnen komen.

Het ministerie stelt vanaf augustus 180 miljoen euro beschikbaar om varkenshouders in het door varkens overbevolkte oost-Brabant te bewegen hun bedrijf te beëindigen. De bewoners in de buurtschap de Elzen worden al jarenlang geteisterd door stank en vliegen, afkomstig van enkele grote varkensbedrijven. Alleen door de buurtschap in feite ‘op slot’ te doen, denkt Boekel de overlast te kunnen terugbrengen. Dat betekent onder meer dat varkensbaron Machiel Coppens, de grootste stankveroorzaker in het gebied, buiten zijn eigen terrein niet meer zal kunnen uitbreiden in de buurtschap.

Quote Lopende aanvragen worden vanaf nu aangehou­den. Maar maatwerk blijft altijd mogelijk Martijn Buijsse, wethouder

Wethouder Martijn Buijsse zegt geen tijd meer te willen verliezen door enkel te blijven praten. Hij wil concrete resultaten zien. Buijsse benadrukt dat het besluit genomen is in samenspraak met de provincie. ,,Want die gaat over de milieuvergunningen. Wij als gemeente zijn bevoegd gezag op het gebied van ruimtelijke ordening", zegt hij.

Geurregels