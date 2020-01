Boekelaar (24) in coma na incident bij carbidschieten

Venhorst claimt eerste nieuwjaars­duik in tobbe met 16.000 liter water

12:07 VENHORST - ,,Zeker voor herhaling vatbaar", vindt Cor Cornelissen de eerste nieuwjaarsduik van Venhorst. ,,Zo ver wij hebben kunnen nagaan is het de eerste duik van het land.” 2020 was nog maar vijf minuten oud toen de eerste zwemmers in Venhorst in het water doken.