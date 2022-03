Boekelaar Carlo van Hout haalde elf vluchtelingen op: ‘Ik heb als een kind staan janken’

Video Brand in woning in Odiliapeel, kindje nagekeken door ambulance­per­so­neel

ODILIAPEEL - In een woning aan de Rouwstraat in Odiliapeel is dinsdagavond brand uitgebroken. Een kindje dat tijdens de brand aanwezig was in huis, moest worden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

