Boekelaar en Veghelaar stalen parkeerschijven uit auto's in Boekel

Een bewoner van een huis in Boekel werd op 28 oktober 2018 opgeschrikt door harde geluiden. Hij hoorde twee mannen, die op luide toon met elkaar spraken. Het waren ‘Poolse stemmen’, vertelde de getuige later tegen de politie. De bewoner ging een kijkje nemen en zag de verdachten, die rommelden aan de deurklink van de auto op zijn parkeerplaats. De getuige liep naar buiten, waarschuwde de politie en reed zelf achter de mannen aan.

Niets bijzonders

Een stel agenten had de mannen al eerder zien rondlopen en de dronkenlappen een tijdje in de gaten gehouden. Ze constateerden op dat moment echter nog niets bijzonders. Toen de bewoner het alarmnummer belde, waren ze wel snel ter plaatse. De getuige wees de twee mannen aan. Beide verdachten waren als arbeidsmigrant vanuit Oost Europa naar Nederland gekomen.

De Boekelaar gaf toe dat hij onder invloed van een behoorlijke hoeveelheid drank auto's open had gemaakt en hier spullen uit had gehaald. ,,Ik heb pas daarna begrepen hoe het moest voelen voor iemand die ziet dat dit met zijn auto is gebeurd. Ik schaam me diep om wat ik heb gedaan.”

Niets gestolen

De Veghelaar vertelde dat hij de man weliswaar had vergezeld, maar dat hij zelf niets gestolen had. ,,Ik vind een hoge werkstraf in mijn geval daarom niet op zijn plaats.” De rechter ging er wel degelijk vanuit dat de mannen de diefstallen samen hadden begaan. ,,Ik vind het nogal zot. Dit zijn ergerlijke feiten, kennelijk in een dronken bui begaan. De foto's liegen er niet om: de auto's zijn bijzonder rommelig achtergelaten. In een van de wagens is daarbij ook vloeistof gespoten.”