Boekelaar maakt transparante mondkapjes voor eigen personeel

Verdachte doodsteken Rik (18) zaaide week eerder onrust in Jumbo

15:22 HEESCH - De verdachte van het doodsteken van Rik van de Rakt in Oss is dezelfde man die een weekend eerder tot twee keer stennis maakte in de Jumbo in Heesch. De man, een statushouder afkomstig uit Soedan, kreeg een winkelverbod.