Boekelaren mogen wensen leveren voor nieuwe burgemeester

Hoe dat gaat gebeuren zegt Van Lanen nog niet te weten. ,,Als we ze per mail laten reageren krijgen we alle mailadressen en ik weet niet of dat in het kader van de privacywet wel mag. Misschien laten we in het Boekels Weekblad een formulier plaatsen wat ze ingevuld bij het gemeentehuis in de bus kunnen gooien. We weten nog niet of dat anoniem kan of niet.” De bedoeling is dat de profielschets in september klaar is.