Boekels diamanten paar Harrie en Corrie heeft nog steeds veel plezier samen

Het blijken twee optimistische doorzetters en als ze de boerderij kunnen kopen, wordt-ie opgeknapt. Nu wonen ze al 20 jaar in de wijk die op hun landbouwgrond is ontstaan. Dichtbij het dorp en hun 4 kinderen, 7 klein- en 2 achterkleinkinderen. ,,Ik kan dagelijks mooi een rondje maken. Ik voer de dieren bij m’n zoons en laat de hond uit en vaak is het ook koffiedrinken”, aldus Harrie die geïnteresseerd is in techniek en informatie op YouTube opzoekt.

Harrie en Corrie runden samen de boerderij en zijn sportief. Corrie zwemt nog steeds en ze houden van bridgen. Corrie tenniste 40 jaar en Harrie begon ermee op z’n 56e. Ze deden veel samen zoals 22 keer de vierdaagse lopen in Nijmegen en het rustigere Apeldoorn. Corrie: ,,Harrie praat en lacht altijd. We hebben veel plezier samen en zijn hecht met ons gezin.”