Boekels Vlees in Boer Zoekt Vrouw

Slimme zet hoor, zo’n vleeskeuring. Van de verloofdes in spé wel te verstaan. Want pa en ma weten natuurlijk het beste wat goed voor je is, en of het klikt met je vrienden is ook wel handig om van te voren te checken. Bovendien is het fijn te weten wat voor vlees je in de kuip hebt: de Hapertse Roel bleek het heel goed te doen tussen de vrienden en vriendinnen van Steffi, terwijl Harrold, die normaal natuurlijk echt niet om een praatje, laat staan een grapje, verlegen zit, een beetje muurbloemerig leek weg te kwijnen in het gezelligheidsgeweld op de hengstenfokkerij. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, hij woont om de hoek dus kan gewoon op zijn blauwe traktor bij zijn eigen vrienden bier gaan drinken. Maar opvallend was het wel.