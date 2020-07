Boekelse automobilist ‘weet niks meer’ van laatste meters voordat hij frontaal tegen vrouw botste

Van festivals naar kerk: ‘Dakhazen’ leggen nu zonnepane­len in Schijndel

8:26 SCHIJNDEL - Sjoerd van Berkel is normaal gesproken steigerbouwer op festivals als Tomorrowland en Rock Werchter. Nu legt hij samen met collega's zonnepanelen op het dak van de Boschwegse kerk in ‘zijn’ Schijndel. ,,We vallen echt niet van het dak hoor.”