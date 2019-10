Boekelse boekhandel kan voorlopig nog niet sluiten

BOEKEL - Het echtpaar Willeke Voets en Paul van Ooijen wil dolgraag zijn boekhandel in Boekel sluiten en zich concentreren op de zaak in Uden. Contractuele verplichtingen weerhouden hen vooralsnog de deur in Boekel dicht te doen.

Acht jaar geleden openden ze aan het Sint Agathaplein in Boekel hun winkel, aangesloten bij de Readshopformule. Het pand was en is eigendom van Henk Wijn uit Gemert. Aanvankelijk liep de zaak, waar naast boeken ook kantoorartikelen te koop zijn, goed. Maar na twee jaar ging het langzaam bergafwaarts. De algehele terugloop van de boekhandelbranche was daar grotendeels debet aan.

Uden

Begin dit jaar namen Van Ooijen en Voets in Uden een goedlopende boekwinkel over. Die was jarenlang eigendom van Boekelaar Bert van der Heijden. Hij had zijn zaak een jaar eerder van de hand gedaan aan Bart Engelbart die drie weken na de overname werd getroffen door een tia en toen noodgedwongen weer een koper zocht.

Ze staken zich voor die overname fors in de schulden. Voets ging de zaak in Uden leiden, Van Ooijen bleef in Boekel in zijn eentje de Readshop runnen. Al vrij snel kwamen ze tot de conclusie dat twee zaken runnen teveel van het goede was. Ze besloten de zaak in Boekel van de hand te doen.

Huurcontract

Ondanks hun zoektocht kwam er geen ondernemer die de Boekelse Readshop wilde voortzetten. Ook zijn allerlei organisaties aangeschreven. Allemaal tevergeefs. Bovendien zijn ze nog vier jaar gebonden aan hun huurcontract. Een andere huurder vinden is tot op heden ook niet gelukt.

Cadeaubonnen