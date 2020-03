Boekelse burgemeester Pierre Bos kondigt afscheid aan, hij stopt in juni 2021

‘Als iemand doof is, hoef je niet te gaan schreeuwen’

11:20 ERP - Jezelf voor even verplaatsen in iemand die doof of blind is of in een rolstoel zit. De stichting Toegankelijk Meierijstad gaat jaarlijks de basisscholen af om te laten voelen hoe het is om gehandicapt te zijn. Ze krijgen de klassen muisstil.