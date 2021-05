Boekelse buurt vraagt provincie af te wijken van de mestregels

BOEKEL - In een brief aan Provinciale Staten vraagt de De Boekelse werkgroep De Elzen om eenmalig af te wijken van de mestregels. Alleen op die manier zijn naar haar mening de stank- en verkeersproblemen in de buurt op te lossen. De gemeente Boekel en agrariër Ad van den Boom hebben soortgelijke brieven verstuurd.

De werkgroep werd in 2018 opgericht in een poging een einde te maken aan de enorme overlast door stank, vliegen, vogels en zwaar verkeer in buurtschap De Elzen. Die problemen worden voornamelijk veroorzaakt door vier bedrijven. Met drie van hen, Van den Boom, Van de Heuvel en Braks is de gemeente Boekel in overleg over sanering. De vierde, Coppens Groep, kan blijven maar wordt door de gemeente aan banden gelegd in een poging ook daar de stank tot aanvaardbare proporties terug te brengen.

Mest nodig voor landbouwbedrijf

Bij het bedrijf van Ad van den Boom loopt de gemeente tegen een probleem aan. Van den Boom heeft op De Elzen een varkensbedrijf met een vergunning voor ruim drieduizend dieren, zowel vleesvarkens als biggen, plus mestopslag en een kleine mestverwerker ten behoeve van zijn landbouwbedrijf van ongeveer 400 hectare in de onmiddellijke nabijheid en een aardappelopslagloods. Hij is bereid afstand te doen van de vergunningen voor de varkenshouderij en de aardappelloods. Maar hij wil de mestbewerker houden omdat hij de mest nodig heeft voor zijn landbouwbedrijf.

Mestverwerker stilgelegd

En daar zit het probleem: hij mag alleen mest verwerken van dieren van het eigen bedrijf. Dat was ook de reden dat de provincie in 2015 een mestverwerker van Coppens op Neerbroek stillegde: op die locatie had Coppens geen varkens. Wel op een naastgelegen bedrijf op Molenakker. Maar dat telde niet.

Aantal vrachtbewegingen halveren

Ad van den Boom is bereid zijn varkens te verplaatsen naar een ander bedrijf van hem in De Rips, gemeente Gemert-Bakel. Daar mag echter geen mestbewerker bij. De mestopslag en mestverwerker in Boekel wil hij daarom behouden, ten behoeve van zijn landbouwbedrijf. Op dit moment zijn er rond zijn bedrijf op De Elzen ongeveer 1180 vrachtbewegingen per jaar. Als de provincie wil meewerken kan dat aantal ongeveer gehalveerd worden, heeft de ondernemer de buurt en de gemeente voorgerekend.

Aardappelloods

Quote Als ik afzie van die loods, scheelt dat op De Elzen zo'n 350 vrachten Ad van den Boom Van den Boom legt desgevraagd uit dat het de bedoeling was dat de aardappelen van al zijn akkers uit de wijde omtrek naar de loods in Boekel zouden worden gebracht. ,,Als ik afzie van die loods, komen die aardappelen daar dus niet meer en dat scheelt op De Elzen zo'n 350 vrachten.” Voeg daarbij het verdwijnen van aan- en afvoer van varkens en de aanvoer van varkensvoer, dan verdwijnen er nog eens een kleine driehonderd.

Het best haalbare

,,Dit is het best haalbare", zegt woordvoerster Ria van Lankveld namens de werkgroep De Elzen. ,,Wij denken dat wij als buurt hiermee het best af zijn: nooit meer dieren op deze locatie, geen aardappelloods met bijkomend vrachtverkeer. Er komt meer veiligheid voor onze buurt met zijn vele huizen en nauwe straatjes.” Ze wijst erop dat Van den Boom vergunning heeft om te mogen uitbreiden. ,,Dat wordt allemaal voorkomen als de provincie wil meewerken aan dit plan.”