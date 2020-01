Boekelse buurt wil dat rechter aanleg Berliner Wand stillegt

Voorlopig geen ambitieus Silotel op de Noordkade in Veghel

6:00 VEGHEL - De plannen voor het Silotel, het hotel óp de oude silo’s op de Noordkade in Veghel, kunnen de koelkast in. De vergunning die de gemeente Meierijstad voor de bouw verleende kan de prullenbank in, vond de rechter maandagmiddag. Met name het aantal parkeerplaatsen, te weinig, en de geur van het mengvoederbedrijf, te veel, waren zó problematisch dat het aanpassen van de vergunning niet mogelijk was.