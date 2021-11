Boekelse diëtiste combineert passie van man voor koeien en eigen passie voor melk in zuivelwinkel

Familiefeestje wegens corona afgeblazen

Samen met haar man Mark, koeienboer in hart en nieren. Dus werd een deel van het bedrijf aan Arendnest, tussen Boekel en Huize Padua verbouwd tot winkel, met erachter de ruimte waar Madelon haar melkproducten maakt. Toen alles klaar was, vorige week, wilden de twee een feestje geven voor de familie. Het koeienbedrijf is immers al generaties lang van de familie. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Madelon: ,, We durfden het toch niet aan.”