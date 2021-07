Boekelse evenementen afgeblazen vanwege Corona

,,De tractorrit op zich zou nog wel kunnen", zegt Harm van de Zanden, een van de organisatoren. ,,Maar je hebt ook een begin en een eind. Daar komen alle deelnemers bij elkaar. Hetzelfde geldt voor de pauzeplaatsen. Daar gaan ze toch bij elkaar staan, of je dat nou wilt of niet. Dus kunnen wij de anderhalve meter norm niet garanderen. We hebben lang gewikt en gewogen maar uiteindelijk besloten de rit af te blazen.”

Toer Open Tractorrit

De TOT-rit, de Toer Open Tractorrit, is jaarlijks goed voor een aantal van zeshonderd tractoren uit de wijde omtrek. Van de Zanden sluit niet uit dat er toch wat tractoren zullen rondrijden. ,,Maar niet door ons georganiseerd."

Volledig scherm Voorafgaand aan de TOT-rit wachten de tractoren in Boekel © Organisatie TOT-rit

Joepie-dagen

Ook de Joepie-dagen, de kindervakantieweek, gaat niet door. In feite om dezelfde reden. ,,We hebben jaarlijks zo'n 360 deelnemende basisschoolkinderen voor een tweedaags programma in de bossen. Vorig jaar hadden we een alternatief programma vanwege Corona. Dat zouden we dit jaar ook moeten doen. Want met al die kinderen in de bossen, zou een probleem zijn", zegt Miranda van Doren van de organisatie.

Te weinig aanmeldingen

,,Dit jaar hadden we veel te weinig aanmeldingen. Een stuk of vijftig, zestig. En een aantal ouders zei al: als het kan gaan we tóch op vakantie. Dan zouden er nog een stel kinderen afvallen. Toen hebben we besloten de knoop door te hakken en de boel af te blazen", zegt Van Doren.