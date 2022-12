Boekelse ex-pomphouder kan fluiten naar schadegeld om rondweg Boekel

Renoveren, verplaat­sen of nieuwbouw voor basis­school Op Weg? ‘Onderzoek moet uitsluit­sel geven’

VORSTENBOSCH - In de afweging of basisschool Op Weg in Vorstenbosch wordt gerenoveerd of dat er nieuwbouw komt, zet gemeente Bernheze in januari een volgende stap. Eerst onderzoeken wat haalbaar is en dan pas samen met de dorpsraad en schoolbestuur een keuze maken.

8 december