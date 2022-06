Boekelse ex-wethouder Martijn Buijsse in Limburg aan de slag voor VVD

Buijsse was de afgelopen vier jaar wethouder in Boekel en bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar was hij ook lijsttrekker namens de VVD. Nadat duidelijk werd dat zijn partij in Boekel buiten de coalitie viel, besloot Buijsse niet terug te keren als raadslid in Boekel.

In de gemeente Bergen komt nu een coalitie van CDA, Progressieve Kombinatie (PK) en VVD. Opmerkelijk is dat de VVD in de persoon van Martijn Buijsse een wethouder van buiten de gemeente levert. Volgens lijsttrekker Van Rijen (VVD) in Bergen was de klik en het vertrouwen er meteen. ,,Buijsse is met zijn 40 jaar een jonge en energieke man met bestuurlijke ervaring. En Boekel is ook een gemeente die vergelijkbaar is met Bergen”, aldus de Bergense VVD-voorman.