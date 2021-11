Boekelse fracties hameren op belang van woningbouw

De begroting zelf zal naar verwachting weinig problemen opleveren. Die sluit met een positief saldo van 273.000 euro. Dat is de ruimte die de gemeenteraad heeft voor nieuw beleid. Toch is het goed gebruik dat de fracties bij de begrotingsbehandeling een soort verlanglijstje inleveren. Daarop gaan ze in Boekel allemaal vragen om meer woningbouw. Het CDA wijst daarbij op het belang van duurzaam bouwen. Opmerkelijk, omdat de fractie de meest fervente tegenstander was van hét voorbeeld van duurzaam bouwen in Boekel: het Ecodorp.