Boekelse fracties stellen vragen over het delegeren veegplannen

Wat er allemaal misging bij pakketje met gevoelige informatie dat bij gezin in Veghel werd bezorgd

PostNL geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met een pakketje dat bestemd was voor de Belastingdienst en werd verzonden vanaf het Business Point in Amersfoort. Door verkeerd handelen van medewerkers kwamen persoonsgegevens en BSN-nummers van 250 huishoudens terecht bij een gezin in Veghel. Maar ook de verstuurder treft blaam, vind PostNL.

2 december