Boekelse kinderen worden de eerste gebruikers van de Randweg

Jubelstem­ming bij tekenen overeen­komst nieuwe basis­school Eerde

9 juni EERDE - Een nieuwe basisschool in de kerk in Eerde is weer een stapje dichterbij. Uiterlijk begin 2023 moet de kinderen in Eerde hun nieuwe school in gebruik nemen. En er was nog een nieuwtje: op de plek van de oude school komen twaalf huizen te staan.