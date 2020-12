Boekelse kinderen zamelen spullen in voor kinderen in Gambia

Boerenorga­ni­sa­tie ZLTO niet blij met ‘criminele’ brief Meierij­stad

15:46 MEIERIJSTAD - Boerenorganisatie ZLTO is ongelukkig met een brief van de gemeente Meierijstad die veel boeren onlangs in de bus kregen. Die brief is zo opgesteld dat die in eerste instantie afkomstig lijkt van een drugscrimineel op zoek naar een loods of stal om hennep in te telen. ZLTO kreeg daarop meldingen van leden die dachten dat er echt iets niet pluis was.